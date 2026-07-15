الرئيسية/الكرة العالميةالأرجنتين تتأهل لنهائي كأس العالم 2026 على حساب إنجلترا بعد سيناريو درامي الأرجنتين تواجه إسبانيا بعد إقصاء إنجلترا16 يوليو 2026 00:03آخر تحديث : 16 يوليو 2026 00:03الأرجنتين تتأهل لنهائي كأس العالم 2026أأأتلانتا:أخبار 24منتخب الأرجنتينمنتخب إنجلتراكاس العالم 2026التعليقاتأأخبار ذات صلةميسي يكسر هيبة الإنجليز بـ 5 أرقام تاريخيةفيفا يدافع عن حكم مباراة فرنسا وإسبانياكيف تُحسم جائزة هداف كأس العالم حال تساوي أكثر من لاعب؟3 تغييرات في تشكيلة إنجلترا أمام الأرجنتين في موقعة نصف النهائي