الرئيسية/الكرة العالميةالأرجنتين تتخطى سويسرا وتواجه إنجلترا في نصف نهائي مونديال 2026الأرجنتين تواجه إنجلترا بعد انتصار مثير على سويسرا في المونديال12 يوليو 2026 06:48آخر تحديث : 12 يوليو 2026 07:02الأرجنتين تتأهل لنصف نهائي كأس العالم 2026أأكانساس:أخبار 24منتخب الأرجنتينمنتخب إنجلتراكاس العالم 2026منتخب سويسراالتعليقاتأأخبار ذات صلةموعد مباراتي نصف نهائي كأس العالم 2026إقالة تياو مدرب السنغال بعد الخروج المبكر من كأس العالمهالاند: إنجلترا محظوظة بوجود بيلينغهامفيفا: لا دليل على اصطدام الكرة بسلك الكاميرا في هدف بيلينغهام