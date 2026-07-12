الرئيسية/الكرة العالميةالأرجنتين تستقر على تشكيلها.. وسويسرا تدفع بسو أساسيًاسكالوني يحافظ على تشكيل الفوز أمام مصر.. وياكين يجري تعديلًا وحيدًا12 يوليو 2026 03:22آخر تحديث : 12 يوليو 2026 03:22لاعبو منتخب الأرجنتينأأكانساس سيتي:أخبار 24المنتخب الارجنتينيكاس العالم 2026التعليقاتأأخبار ذات صلةتوخيل: بلوغ نصف النهائي أمر مذهل لكنني لست سعيدًا بالأداءبـ 5 أرقام أسطورية.. بيلينغهام يكتب التاريخ في المونديالإلى المربع الذهبي للمرة الرابعة.. إنجلترا تكسر عقدة دور الثمانيةبيلينغهام يقود إنجلترا لنصف نهائي كأس العالم 2026 على حساب النرويج