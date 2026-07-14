الرئيسية/الكرة العالميةالجناح تروسار سينتقل من أرسنال إلى بشكتاشرحيل تروسار عن أرسنال.. نهاية حقبة وبداية جديدة في تركيا14 يوليو 2026 18:35آخر تحديث : 14 يوليو 2026 18:35لياندرو تروسار ينتقل من أرسنال إلى بشكتاشأألندن:أخبار 24بشكتاش التركينادي أرسنالالدوري الإنجليزيالتعليقاتأأخبار ذات صلةرسميًا.. مدريد تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2027سيناريو نادر.. نصف نهائي مونديال 2026 يجمع أبطال العالم فقطتقارير: إنفانتينو يتمسك بإقامة مونديال 2030 بمشاركة 64 منتخبًامانشستر يونايتد يضم الحارس دارلو بعقد لمدة عامين