الرئيسية/الكرة العالميةالعربي للصحافة الرياضية يبارك الإنجاز المغربي والمصري في كأس العالمفخر عربي.. إنجاز المغرب ومصر يرفع سقف التطلعات بالمونديال4 يوليو 2026 16:06آخر تحديث : 4 يوليو 2026 16:06احتفالات منتخب مصر بالتأهل لثمن نهائي كأس العالم 2026أأدالاس:"أخبار 24"منتخب مصركاس العالم 2026الاتحاد العربي للصحافة الرياضيةمنتخب المغربالتعليقاتأأخبار ذات صلةتشواميني يغيب عن فرنسا في مواجهة الباراغواي للإصابةالاتحاد الجزائري لكرة القدم يودع محرزفرنسا تواجه أجواء لاهبة في فيلادلفيا مع انطلاق دور الـ16كلوب المنتعش جاهز لمحادثات تدريب ألمانيا