الرئيسية/الكرة العالميةالعلامة الكاملة في الإقصائيات ترجح كفة يامال أمام مبابي لم يتجرع يامال مرارة الخسارة أمام مبابي في أي مباراة جمعتهما14 يوليو 2026 13:41آخر تحديث : 14 يوليو 2026 13:41كيليان مبابي ولامين يامال أأتكساس :أخبار 24كاس العالم 2026منتخب فرنسا لكرة القدمكيليان مبابيمنتخب اسبانيالامين يامالالتعليقاتأأخبار ذات صلةمونديال 2026.. ميسي يواجه إنجلترا بطموح مزدوجمونديال 2026: حبس الأنفاس في نصف نهائي ناري بين فرنسا وإسبانيالامين يامال عن استفزازه لفرنسا: "سُئلت إن كنت خائفا فأجبت بلا" دي لا فوينتي: إسبانيا ستتبنى أسلوبا هجوميا أمام فرنسا