الرئيسية/الكرة العالميةالعواصف الرعدية تلغي تدريب إسبانيا قبل نهائي كأس العالملن يكون هناك وقت آخر لتدريب الفريق 18 يوليو 2026 19:18آخر تحديث : 18 يوليو 2026 19:18تدريبات المنتخب الإسباني أأنيوجيرسي:أخبار 24المنتخب الارجنتينيكاس العالم 2026منتخب اسبانياالتعليقاتأأخبار ذات صلةمن يكرر إنجازها؟.. "إيطاليا 1938" كلمة السر بين إسبانيا والأرجنتينلأول مرة في تاريخ المونديال.. مباراة البرونزية تتخطى النهائي "تسويقيًا"الفيفا يرصد 7 ملايين تعليق مسيء خلال المونديالمونديال 2026.. رودري القائد الشجاع لإسبانيا