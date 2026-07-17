الرئيسية/الكرة العالميةالفائزون بكأس العالم سيحصلون على خواتم على الطريقة الأمريكية سيقدم الفيفا 30 خاتمًا مصممًا خصيصًا للفريق الفائز في مباراة الأحد17 يوليو 2026 17:49آخر تحديث : 17 يوليو 2026 17:49نسخة طبق الأصل من كأس العالم معروضة في صندوق تذكاري بنيويوركأأنيويورك:أخبار 24المنتخب الارجنتينينهائي كاس العالم 2026كاس العالم 2026منتخب اسبانياالتعليقاتأأخبار ذات صلةمونديال 2026.. الأرجنتين تنتظر قرار فيفا بشأن لافتة جرز فوكلاندثيو هيرنانديز يوجه رسالة للجماهير الفرنسية قبل مواجهة إنجلترا هل يتعين على توخيل إعادة بناء الثقة مع لاعبي إنجلترا؟قبل موقعة مونديال 2026.. خمس مواجهات لا تنسى بين فرنسا وإنجلترا