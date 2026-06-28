الرئيسية/الكرة العالميةالكونغو الديمقراطية توجه تركيزها سريعًا لمواجهة إنجلترا ديسابر يؤكد: الفوز على أوزبكستان يعني الكثير للبلاد28 يونيو 2026 08:17آخر تحديث : 28 يونيو 2026 08:17 سيباستيان ديسابر مدرب الكونغو الديمقراطيةأأأتلانتا:"أخبار 24"سيباستيان ديسابركاس العالم 2026منتخب الكونغو الديمقراطيةالتعليقاتأأخبار ذات صلةوهبي: استحققنا التأهل أمام هولندا.. والمغامرة المغربية لن تتوقفحكيمي: أظهرنا شخصية المغرب الحقيقية في المونديالديوب: قاتلنا حتى اللحظة الأخيرة.. وثقتنا في بونو سر التأهلبونو.. سيد ركلات الترجيح وكابوس الكبار في المونديال