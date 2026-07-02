الرئيسية/الكرة العالميةالمسؤول الإعلامي للكونغو يصدم دوسابر بالإعلان عن وفاة والده خلال المؤتمر الصحفي الذي تلا خروج الكونغو من المونديال 2 يوليو 2026 16:18آخر تحديث : 2 يوليو 2026 16:18 المدرب الفرنسي سيباستيان دوسابر أأأتلانتا :"أخبار 24"منتخب انجلتراالمنتخب الكونغوليكاس العالم 2026التعليقاتأأخبار ذات صلةالشكوك حول جاهزية اللاعبين تقلق النرويج قبل مواجهة البرازيلمونديال 2026.. ناغلسمان يقترب من الرحيل عن ألمانيامونديال 2026.. كولومبيا المقنعة تلتقي كيروش وغانا في دور الـ32مونديال 2026.. سكالوني مهندس إنجازات الأرجنتين يبلغ مباراته الـ 100