الرئيسية/الكرة العالميةالمغربي الزاكي مدربًا للأردن خلفًا لجمال سلاميعقد الزاكي مع الأردن يمتد لعام19 يوليو 2026 21:40آخر تحديث : 19 يوليو 2026 21:41بادو الزاكي مدربًا لمنتخب الأردنأأعمان:أخبار 24منتخب الأردنالاتحاد الاردني لكرة القدمكأس آسيا 2027التعليقاتأأخبار ذات صلةانطلاق مراسم حفل الختام قبل المباراة النهائية بين إسبانيا والأرجنتينقبل مواجهة الأرجنتين.. سانشيز يشيد بالروح الجماعية للاعبي إسبانيامونديال 2026.. مدريد تتزين بالأحمر والأصفر قبل النهائيمجلس أوروبا يدعو "فيفا" إلى تعزيز نزاهة كرة القدم