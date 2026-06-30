الرئيسية/الكرة العالميةالنرويج تعبر كوت ديفوار وتتأهل إلى ثمن نهائي مونديال 2026هالاند يسجل هدفًا في الوقت القاتل ليمنح النرويج بطاقة التأهل30 يونيو 2026 21:57آخر تحديث : 30 يونيو 2026 22:21مباراة النرويج وكوت ديفوارأأدالاس:"أخبار 24"المنتخب النرويجيكاس العالم 2026كوت ديفوارالتعليقاتأأخبار ذات صلةحلم الكونغو المونديالي يصطدم بإنجلترا في دور الـ32السنغال تتسلح ببداية جديدة أمام بلجيكا في دور الـ32المكسيك تهزم الإكوادور بثنائية وتحجز مقعدها في دور الـ16 بالمونديالمبابي: ميسي سيواصل التسجيل.. لكنني أريد الكأس