الرئيسية/الكرة العالميةالهداف التاريخي و"الحذاء الذهبي".. مبابي يضيق الخناق على ميسيفازت إنجلترا بـ "برونزية" المونديال على حساب فرنسا19 يوليو 2026 12:58آخر تحديث : 19 يوليو 2026 12:58كيليان مبابيأأالرياض:أخبار 24المنتخب الفرنسيكاس العالم 2026المنتخب الانجليزيالتعليقاتأأخبار ذات صلةنصيب الأسد لـ "بيلينجهام".. إنجلترا تسجل أرقامًا للتاريخ بعد برونزية المونديالتوخيل: العقلية صنعت الفارق أمام فرنساديشان يعترف بخيبة الأمل بعد الخسارة أمام إنجلتراإنجلترا تحبط "ريمونتادا" فرنسا وتحرز المركز الثالث في كأس العالم 2026