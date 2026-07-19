الرئيسية/الكرة العالميةانطلاق مراسم حفل الختام قبل المباراة النهائية بين إسبانيا والأرجنتينتوم كروز ونجوم كبار يشعلون أجواء ختام كأس العالم19 يوليو 2026 21:31آخر تحديث : 19 يوليو 2026 21:31مراسم حفل ختام كأس العالم 2026أأنيويورك:أخبار 24منتخب الأرجنتيننهائي كاس العالم 2026منتخب إسبانياكاس العالم 2026التعليقاتأأخبار ذات صلةالمغربي الزاكي مدربًا للأردن خلفًا لجمال سلاميقبل مواجهة الأرجنتين.. سانشيز يشيد بالروح الجماعية للاعبي إسبانيامونديال 2026.. مدريد تتزين بالأحمر والأصفر قبل النهائيمجلس أوروبا يدعو "فيفا" إلى تعزيز نزاهة كرة القدم