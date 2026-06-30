الرئيسية/الكرة العالميةبأرقام أسطورية.. مبابي يشعل الصراع التاريخي مع ميسيمبابي وميسي في صراع الهدافين: 5 أهداف لكل منهما في مونديال 20261 يوليو 2026 02:03آخر تحديث : 1 يوليو 2026 02:03كيليان مبابي لاعب منتخب فرنساأأنيوجيرسي:"أخبار 24"كاس العالم 2026كيليان مبابيمنتخب السويدليونيل ميسيمنتخب فرنساالتعليقاتأأخبار ذات صلةحلم الكونغو المونديالي يصطدم بإنجلترا في دور الـ32السنغال تتسلح ببداية جديدة أمام بلجيكا في دور الـ32المكسيك تهزم الإكوادور بثنائية وتحجز مقعدها في دور الـ16 بالمونديالمبابي: ميسي سيواصل التسجيل.. لكنني أريد الكأس