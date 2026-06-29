الرئيسية/الكرة العالميةباراجواي تطيح بألمانيا من المونديال بركلات الترجيح ألمانيا تودع المونديال مبكراً على يد باراجواي30 يونيو 2026 02:32آخر تحديث : 30 يونيو 2026 02:32باراجواي تتأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026أأبوسطن:"أخبار 24"منتخب باراغواريكاس العالم 2026منتخب ألمانياالتعليقاتأأخبار ذات صلةوهبي: استحققنا التأهل أمام هولندا.. والمغامرة المغربية لن تتوقفحكيمي: أظهرنا شخصية المغرب الحقيقية في المونديالديوب: قاتلنا حتى اللحظة الأخيرة.. وثقتنا في بونو سر التأهلبونو.. سيد ركلات الترجيح وكابوس الكبار في المونديال