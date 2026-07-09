الرئيسية/الكرة العالميةبانتهاء مشوار المغرب.. العرب يطوون صفحة مونديال 2026مونديال 2026 ينتهي للعرب.. المغرب آخر الأمل والإصرار على المستقبل10 يوليو 2026 01:16آخر تحديث : 10 يوليو 2026 01:17حزن لاعبو المغرب بعد وداع المونديالأأبوسطن:"أخبار 24"منتخب الجزائرمنتخب مصركاس العالم 2026منتخب المغربمنتخب فرنساالتعليقاتأأخبار ذات صلةالفراعنة يعيدون أمجاد المونديال.. مصر تشرّف العرب وتغادر بكبرياء من كأس العالم 2026المغرب يكتب فصلًا جديدًا من المجد العربي العالمي.. رحلة ملهمة انتهت أمام فرنسامبابي "يقسو" على الأرقام التاريخية في كأس العالم