الرئيسية/الكرة العالميةبرايتون يضم المدافع الكرواتي فوسكوفيتش قادمًا من توتنهاملوكا فوسكوفيتش ينضم لبرايتون بعقد طويل الأمد14 يوليو 2026 15:40آخر تحديث : 14 يوليو 2026 15:40برايتون يتعاقد مع المدافع الكرواتي لوكا فوسكوفيتشأألندن:أخبار 24برايتون اند هوف البيونلوكا فوسكوفيتشتوتنهام هوتسبيرالدوري الإنجليزيالتعليقاتأأخبار ذات صلةسيناريو نادر.. نصف نهائي مونديال 2026 يجمع أبطال العالم فقطتقارير: إنفانتينو يتمسك بإقامة مونديال 2030 بمشاركة 64 منتخبًامانشستر يونايتد يضم الحارس دارلو بعقد لمدة عامينتأجيل مباراتي ريال مدريد وبرشلونة في المرحلة الأولى بسبب كأس العالم