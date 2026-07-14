الرئيسية/الكرة العالميةبعد بلوغه النهائي.. دي لا فوينتي يشيد بإسبانيا: "أفضل فريق في العالم" إسبانيا تأهلت لنهائي مونديال 2026 على حساب فرنسا15 يوليو 2026 01:26آخر تحديث : 15 يوليو 2026 01:26مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتيأأدالاس:أخبار 24المنتخب الاسبانيالمنتخب الفرنسيكاس العالم 2026التعليقاتأأخبار ذات صلةديشان يقر بعد الخسارة أمام إسبانيا: "كنا اليوم أقل مستوى"بالأرقام.. نصف النهائي يبتسم لإسبانيا ويواصل معاندة فرنسامنذ "تاريخية تونس".. إسبانيا تحطم سلسلة فرنسا في كأس العالم أليستر: إنجلترا لم تظهر الحماس نفسه الذي يميز الدوري الإنجليزي