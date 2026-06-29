الرئيسية/الكرة العالميةبـ"قاضية مارتينيلي".. البرازيل تكسر عقدة عمرها ربع قرنسيناريو الفوز الدرامي كسر عقدة لازمت البرازيل في آخر 4 نسخ مونديالية29 يونيو 2026 22:21آخر تحديث : 29 يونيو 2026 22:24جانب من احتفال مارتينيلي بالتسجيل أأهيوستن:"أخبار 24"المنتخب الياباني الاولمبيكاس العالم 2026المنتخب البرازيليغابرييل مارتينيليالتعليقاتأأخبار ذات صلةحكيمي: أظهرنا شخصية المغرب الحقيقية في المونديالديوب: قاتلنا حتى اللحظة الأخيرة.. وثقتنا في بونو سر التأهلبونو.. سيد ركلات الترجيح وكابوس الكبار في المونديالالمغرب يقصي هولندا بركلات الترجيح ويبلغ دور الـ16