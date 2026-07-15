الرئيسية/الكرة العالميةبـ "فرمان ميسي".. الفيناليسيما تعود من بوابة نهائي المونديال التاريخيالأرجنتين وإسبانيا.. مواجهة العظمة في نهائي كأس العالم16 يوليو 2026 01:32آخر تحديث : 16 يوليو 2026 01:36ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتينأأأتلانتا:أخبار 24منتخب الأرجنتينمنتخب إنجلترامنتخب إسبانياكاس العالم 2026ليونيل ميسيالتعليقاتأأخبار ذات صلةتوخيل يدافع عن خياراته التكتيكية بعد خسارة إنجلترالاوتارو: وعدت بحسم المباراة.. والأرجنتين أظهرت شخصيتها أمام إنجلتراكين: إنجلترا حاولت الصمود لكنه لم يكن كافيًاسكالوني بعد الفوز على إنجلترا: هذه المجموعة لا تكف عن مفاجأتي