الرئيسية/الكرة العالميةبـ 5 أرقام أسطورية.. بيلينغهام يكتب التاريخ في المونديالثنائية بيلينغهام تُحطم الأرقام القياسية12 يوليو 2026 03:18آخر تحديث : 12 يوليو 2026 03:18 جود بيلينغهام يقود إنجلترا لنصف نهائي المونديالأأميامي:أخبار 24منتخب إنجلتراجود بيلينغهامكاس العالم 2026منتخب النرويجالتعليقاتأأخبار ذات صلةتوخيل: بلوغ نصف النهائي أمر مذهل لكنني لست سعيدًا بالأداءالأرجنتين تستقر على تشكيلها.. وسويسرا تدفع بسو أساسيًاإلى المربع الذهبي للمرة الرابعة.. إنجلترا تكسر عقدة دور الثمانيةبيلينغهام يقود إنجلترا لنصف نهائي كأس العالم 2026 على حساب النرويج