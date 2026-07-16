الرئيسية/الكرة العالميةبورو يختار اللحظة المثالية ليحجز مكانه كظهير أيمن لإسبانياإسبانيا تواجه الأرجنتين في كأس العالم 202617 يوليو 2026 02:25آخر تحديث : 17 يوليو 2026 02:25بيدرو بورو لاعب منتخب إسبانياأأنيويورك:أخبار 24المنتخب الاسبانيالمنتخب الارجنتينيكاس العالم 2026التعليقاتأأخبار ذات صلةالجماهير الأرجنتينية تتهافت على رحلات الطيران لحضور نهائي المونديالتأجيل الظهور الأول لليفاندوفسكي في الدوري الأمريكيبيع قميص بيليه في نهائي مونديال 1958 بـ 4.9 ملايين دولاررئيس الأرجنتين يرفض حضور نهائي المونديال