الرئيسية/الكرة العالميةتأجيل انطلاق مباراة إنجلترا والمكسيكعواصف رعدية تؤجل مباراة المكسيك وإنجلترا في كأس العالم6 يوليو 2026 02:25آخر تحديث : 6 يوليو 2026 02:27تأجيل انطلاق مباراة إنجلترا والمكسيك لسوء الأحوال الجويةأأمكسيكو سيتي:"أخبار 24"منتخب إنجلتراكاس العالم 2026الفيفامنتخب المكسيكالتعليقاتأأخبار ذات صلةأنشيلوتي: البرازيل ستبدأ دورة جديدة بعد الإقصاء أمام النرويجنيمار... هدف أخير ودموع مجددانيمار يعلن اعتزاله دوليًا بعد وداع البرازيل كأس العالم 2026 الأرجنتين ومصر "مرهقتان" قبل مواجهتهما في دور الـ 16