الرئيسية/الكرة العالميةتأجيل مباراتي ريال مدريد وبرشلونة في المرحلة الأولى بسبب كأس العالممورينيو يبدأ مشواره مع ريال مدريد بتأجيل افتتاح الدوري14 يوليو 2026 15:26آخر تحديث : 14 يوليو 2026 15:26تأجيل مباراتي ريال مدريد وبرشلونةأأمدريد:أخبار 24الدوري الإسبانيبرشلونةكاس العالم 2026ريال مدريدالتعليقاتأأخبار ذات صلةسيناريو نادر.. نصف نهائي مونديال 2026 يجمع أبطال العالم فقطتقارير: إنفانتينو يتمسك بإقامة مونديال 2030 بمشاركة 64 منتخبًامانشستر يونايتد يضم الحارس دارلو بعقد لمدة عامينبرايتون يضم المدافع الكرواتي فوسكوفيتش قادمًا من توتنهام