الرئيسية/الكرة العالميةتألق بيلينغهام يطغى على الخلاف القصير مع توخيلتصريحات توخيل المثيرة للجدل تجاه إنجلترا تخفي تألق بيلينغهام12 يوليو 2026 23:44آخر تحديث : 12 يوليو 2026 23:44جود بيلينغهام وتوماس توخيلأأميامي:أخبار 24منتخب إنجلتراجود بيلينغهامتوماس توخيلكاس العالم 2026التعليقاتأأخبار ذات صلةرودري يوجه رسالة إلى لامين يامال: لا تستعجل إثبات نفسكبعد 100 مباراة.. كأس العالم يكسر حاجز الـ 6.5 مليون مشجعإنفانتينو: مناقشة توسيع كأس العالم لـ64 منتخبًا بعد مونديال 2026سكالوني يكسر حاجز التاريخ قبل موقعة إنجلترا