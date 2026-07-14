الرئيسية/الكرة العالميةتقارير: إنفانتينو يتمسك بإقامة مونديال 2030 بمشاركة 64 منتخبًافيفا يخطط لتاريخ جديد في مونديال 203014 يوليو 2026 16:24آخر تحديث : 14 يوليو 2026 16:24رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينوأأزيورخ:أخبار 24كاس العالم 2030الفيفاالاتحاد الدولي لكرة القدمجياني انفانتينوالتعليقاتأأخبار ذات صلةسيناريو نادر.. نصف نهائي مونديال 2026 يجمع أبطال العالم فقطمانشستر يونايتد يضم الحارس دارلو بعقد لمدة عامينبرايتون يضم المدافع الكرواتي فوسكوفيتش قادمًا من توتنهامتأجيل مباراتي ريال مدريد وبرشلونة في المرحلة الأولى بسبب كأس العالم