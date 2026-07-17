الرئيسية/الكرة العالميةتقارير: الاستراحة بين شوطي نهائي كأس العالم ستتجاوز 15 دقيقةبسبب تجهيزات فنية لازمة لتقديم عرض ترفيهي17 يوليو 2026 19:46آخر تحديث : 17 يوليو 2026 19:46كأس العالم 2026 أأنيويورك:أخبار 24نهائي كاس العالم 2026كاس العالم 2026التعليقاتأأخبار ذات صلةهالاند في بيرو.. المواليد الجدد يقتبسون من أسماء نجوم المونديالالفائزون بكأس العالم سيحصلون على خواتم على الطريقة الأمريكية مونديال 2026.. الأرجنتين تنتظر قرار فيفا بشأن لافتة جرز فوكلاندثيو هيرنانديز يوجه رسالة للجماهير الفرنسية قبل مواجهة إنجلترا