الرئيسية/الكرة العالميةتوخيل: بلوغ نصف النهائي أمر مذهل لكنني لست سعيدًا بالأداءتوخيل ينتقد أسلوب اللعب رغم التأهل12 يوليو 2026 03:59آخر تحديث : 12 يوليو 2026 03:59توماس توخيل مدرب منتخب إنجلتراأأميامي:أخبار 24منتخب إنجلتراتوماس توخيلكاس العالم 2026منتخب النرويجالتعليقاتأأخبار ذات صلةالأرجنتين تستقر على تشكيلها.. وسويسرا تدفع بسو أساسيًابـ 5 أرقام أسطورية.. بيلينغهام يكتب التاريخ في المونديالإلى المربع الذهبي للمرة الرابعة.. إنجلترا تكسر عقدة دور الثمانيةبيلينغهام يقود إنجلترا لنصف نهائي كأس العالم 2026 على حساب النرويج