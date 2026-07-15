الرئيسية/الكرة العالميةتوخيل يدافع عن خياراته التكتيكية بعد خسارة إنجلتراتوخيل يتحدث عن خيبة الأمل بعد وداع إنجلترا لكأس العالم16 يوليو 2026 02:03آخر تحديث : 16 يوليو 2026 02:03توماس توخيل مدرب منتخب إنجلتراأأأتلانتا:أخبار 24منتخب الأرجنتينمنتخب إنجلتراتوماس توخيلكاس العالم 2026التعليقاتأأخبار ذات صلةإسبانيا والأرجنتين.. تعرف على موعد نهائي كأس العالم 2026بـ "فرمان ميسي".. الفيناليسيما تعود من بوابة نهائي المونديال التاريخيلاوتارو: وعدت بحسم المباراة.. والأرجنتين أظهرت شخصيتها أمام إنجلتراكين: إنجلترا حاولت الصمود لكنه لم يكن كافيًا