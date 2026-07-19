الرئيسية/الكرة العالميةتوريس: هدف النهائي أسعد ملايين الإسبانتوريس: الفوز على الأرجنتين ومعركة ميسي ذكرى لا تُنسى20 يوليو 2026 01:35آخر تحديث : 20 يوليو 2026 01:36فيران توريس يقود إسبانيا للتتويج بلقب كأس العالم 2026أأنيويورك:أخبار 24منتخب الأرجنتينمنتخب إسبانياكاس العالم 2026فيران توريسالتعليقاتأأخبار ذات صلةمبابي يجرّد ميسي من "اللقب التاريخي"إسبانيا تعادل رقم فرنسا.. سجل أبطال المونديال عبر التاريخإسبانيا تتوج بلقب كأس العالم 2026 على حساب الأرجنتينالمغربي الزاكي مدربًا للأردن خلفًا لجمال سلامي