الرئيسية/الكرة العالميةجدول مباريات ثمن نهائي كأس العالم 2026 بالمواعيد ثنائي عربي ينافس في دور الـ 16 للمونديال 4 يوليو 2026 06:40آخر تحديث : 4 يوليو 2026 06:40احتفالات منتخب مصر بالتأهل لثمن نهائي المونديالأأواشنطن:"أخبار 24"منتخب مصركاس العالم 2026منتخب المغربالتعليقاتأأخبار ذات صلةودع المونديال مرفوع الرأس.. الرأس الأخضر يزاحم "أرقام" ميسي التاريخيةإبراهيموفيتش يواسي موهبة أستراليا بعد إهدار ركلة الترجيح أمام مصرميسي يعزز رقمه القياسي ويقترب من "الحذاء الذهبي"كيروش: نقص الخبرة وراء خروج غانا من كأس العالم