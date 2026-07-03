الرئيسية/الكرة العالميةحسام حسن: صلاح جاهز لمواجهة أستراليا.. وهدفنا التأهل إلى دور الـ16حسام حسن: درسنا أستراليا جيدًا وثقتي باللاعبين كبيرة3 يوليو 2026 03:08آخر تحديث : 3 يوليو 2026 03:49حسام حسن مدرب منتخب مصرأأتكساس:"أخبار 24"منتخب مصركاس العالم 2026حسام حسنمنتخب أسترالياالتعليقاتأأخبار ذات صلةفيفا يوضح سبب إلغاء هدف كرواتيا أمام البرتغالمارتينيز: البرتغال استحقت التأهل.. وقرارات الحكم كانت صحيحةسويسرا تتخطّى الجزائر بثنائية.. وتعبر إلى ثمن نهائي المونديالمن بيع قميصه لإعالة أسرته.. جيل يحرس حلم باراجواي في كأس العالم