الرئيسية/الكرة العالميةديشان يقر بعد الخسارة أمام إسبانيا: "كنا اليوم أقل مستوى"إسبانيا حجزت مقعدها في نهائي مونديال 202615 يوليو 2026 01:16آخر تحديث : 15 يوليو 2026 01:21ديدييه ديشان مدرب فرنساأأدالاس:أخبار 24المنتخب الاسبانيالمنتخب الفرنسيكاس العالم 2026التعليقاتأأخبار ذات صلةبعد بلوغه النهائي.. دي لا فوينتي يشيد بإسبانيا: "أفضل فريق في العالم" بالأرقام.. نصف النهائي يبتسم لإسبانيا ويواصل معاندة فرنسامنذ "تاريخية تونس".. إسبانيا تحطم سلسلة فرنسا في كأس العالم أليستر: إنجلترا لم تظهر الحماس نفسه الذي يميز الدوري الإنجليزي