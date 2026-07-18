الرئيسية/الكرة العالميةديل بوسكي يحث إسبانيا على عدم الاستهانة بالأرجنتين "المزعجة"أكد أن النهائي يصب في صالح إسبانيا لكن عليها الحذر 18 يوليو 2026 15:40آخر تحديث : 18 يوليو 2026 15:40 فيسنتي ديل بوسكي مدرب إسبانيا السابقأأمدريد :أخبار 24المنتخب الارجنتينيكاس العالم 2026منتخب اسبانياالتعليقاتأأخبار ذات صلةمونديال 2026.. دفاع إسبانيا مستعد لإيقاف ميسي "لن يمر أحد"ميسي محذرا: إسبانيا ليست لامين يامال فقطتوخيل غير نادم على قراراته في مباراة نصف نهائي كأس العالممارتينيز يتطلع إلى أن يكون دفاع الأرجنتين صلبا أمام إسبانيا