الرئيسية/الكرة العالمية دي لا فوينتي: إسبانيا ستتبنى أسلوبا هجوميا أمام فرنسامدرب إسبانيا يرى أن منتخب فرنسا الأكثر نضجا 14 يوليو 2026 03:57آخر تحديث : 14 يوليو 2026 03:57مدرب إسبانيا لويس دي لافوينتيأأالرياض:أخبار 24المنتخب الاسبانيالمنتخب الفرنسيالتعليقاتأأخبار ذات صلةمونديال 2026: حبس الأنفاس في نصف نهائي ناري بين فرنسا وإسبانيالامين يامال عن استفزازه لفرنسا: "سُئلت إن كنت خائفا فأجبت بلا"ديشان: "إسبانيا هي المرشحة الأوفر حظا" في نصف النهائيمنتخب النرويج يحظى باستقبال الأبطال بعد بلوغ ربع نهائي المونديال