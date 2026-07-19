الرئيسية/الكرة العالميةرابيو يندد بتصرفات بعض اللاعبين: لم أرَ مثلها من قبلخسرت فرنسا "برونزية" كأس العالم أمام إنجلترا19 يوليو 2026 13:39آخر تحديث : 19 يوليو 2026 13:39الدولي الفرنسي رابيوأأالرياض:أخبار 24كاس العالم 2022المنتخب الفرنسيالتعليقاتأأخبار ذات صلةمجلس أوروبا يدعو "فيفا" إلى تعزيز نزاهة كرة القدميامال يتطلع للانضمام إلى نخبة الأبطال المتوجين في سن المراهقةالهداف التاريخي و"الحذاء الذهبي".. مبابي يضيق الخناق على ميسينصيب الأسد لـ "بيلينجهام".. إنجلترا تسجل أرقامًا للتاريخ بعد برونزية المونديال