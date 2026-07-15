الرئيسية/الكرة العالميةرايس جاهز للمشاركة أساسيا مع إنجلترا أمام الأرجنتينإسبانيا تنتظر الفائز من مباراة إنجلترا والأرجنتين 15 يوليو 2026 04:12آخر تحديث : 15 يوليو 2026 04:12ديكلان رايس لاعب المنتخب الإنجليزيأأأتلانتا:أخبار 24المنتخب الارجنتينيكاس العالم 2026المنتخب الانجليزيالتعليقاتأأخبار ذات صلةمونديال 2026.. مشجعون "محبطون" في باريس بعد هزيمة فرنسافرحة عارمة في مدريد مع بلوغ إسبانيا نهائي مونديال 2026كسر سلسلة عمرها 44 عامًا.. 10 أرقام قياسية تتوج تأهل إسبانيا لنهائي المونديالمبابي: لم نقدم المباراة التي أردناها.. وإسبانيا استحقت التأهل