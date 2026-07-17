الرئيسية/الكرة العالميةرسمياً.. السلوفيني سلافكو فينشيتش حكمًا لنهائي مونديال 2026 الأرجنتين تسعى للدفاع عن لقبها العالمي أمام إسبانيا 17 يوليو 2026 04:07آخر تحديث : 17 يوليو 2026 04:08الحكم السلوفيني سلافكو فينشيتشأأالرياض:أخبار 24المنتخب الاسبانيالمنتخب الارجنتينيكاس العالم 2026التعليقاتأأخبار ذات صلةالجماهير الأرجنتينية تتهافت على رحلات الطيران لحضور نهائي المونديالبورو يختار اللحظة المثالية ليحجز مكانه كظهير أيمن لإسبانياتأجيل الظهور الأول لليفاندوفسكي في الدوري الأمريكيبيع قميص بيليه في نهائي مونديال 1958 بـ 4.9 ملايين دولار