الرئيسية/الكرة العالميةرودي غارسيا يغادر منصبه مدربًا للمنتخب البلجيكيرحيل مدرب الشياطين الحمر بعد قيادته إلى ربع النهائي20 يوليو 2026 17:20آخر تحديث : 20 يوليو 2026 17:20رودي غارسيا يرحل عن تدريب المنتخب البلجيكيأأبروكسل:أخبار 24كاس العالم 2026منتخب بلجيكارودي غارسياالتعليقاتأأخبار ذات صلةنتائج قرعة الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا 2026-2027وفد الاتحاد الخليجي يطلع على جاهزية ملعب دهوك العراقياحتفال مدريدي مليوني في انتظار أبطال مونديال 2026مونديال 2026.. وفاة مراهق خلال احتفالات الإسبان باللقب العالمي