الرئيسية/الكرة العالميةرونالدو كرّم جوتا بعد عام من وفاتهتأهل البرتغال.. تكريم خاص لجوتا ضد كرواتيا3 يوليو 2026 06:42آخر تحديث : 3 يوليو 2026 06:54منتخب البرتغال يكرم جوتاأأتورونتو:"أخبار 24"منتخب البرتغالمنتخب كرواتياكاس العالم 2026ديوجو جوتاكريستيانو رونالدوالتعليقاتأأخبار ذات صلةفيفا يوضح سبب إلغاء هدف كرواتيا أمام البرتغالمارتينيز: البرتغال استحقت التأهل.. وقرارات الحكم كانت صحيحةسويسرا تتخطّى الجزائر بثنائية.. وتعبر إلى ثمن نهائي المونديالمن بيع قميصه لإعالة أسرته.. جيل يحرس حلم باراجواي في كأس العالم