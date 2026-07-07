الرئيسية/الكرة العالميةريمونتادا الأرجنتين تقصي مصر من مونديال 2026الأرجنتين تتأهل لربع النهائي بفوز مثير على مصر 3-27 يوليو 2026 21:06آخر تحديث : 7 يوليو 2026 21:06منتخب الأرجنتين يتأهل لربع نهائي كأس العالم 2026أأأتالانتا:"أخبار 24"منتخب الأرجنتينمنتخب مصركاس العالم 2026التعليقاتأأخبار ذات صلةمن بوابة مصر.. ميسي يستحضر "سحر مارادونا"زيكو: مبروك للأرجنتين كأس العالم "الموجهة"أونانا يتعرض لإصابة في الركبة تنهي مشواره في المونديالمن الانكسار إلى المجد.. أرقام تاريخية تزين أعظم ريمونتادا في مسيرة ميسي