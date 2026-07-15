الرئيسية/الكرة العالميةسكالوني بعد الفوز على إنجلترا: هذه المجموعة لا تكف عن مفاجأتيسكالوني يؤكد جهود الأرجنتين للحفاظ على اللقب16 يوليو 2026 00:42آخر تحديث : 16 يوليو 2026 00:42أأأتلانتا:أخبار 24منتخب الأرجنتينمنتخب إنجلتراكاس العالم 2026ليونيل سكالونيالتعليقاتأأخبار ذات صلةإسبانيا والأرجنتين.. تعرف على موعد نهائي كأس العالم 2026توخيل يدافع عن خياراته التكتيكية بعد خسارة إنجلترابـ "فرمان ميسي".. الفيناليسيما تعود من بوابة نهائي المونديال التاريخيلاوتارو: وعدت بحسم المباراة.. والأرجنتين أظهرت شخصيتها أمام إنجلترا