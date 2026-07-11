الرئيسية/الكرة العالميةسكالوني غير متفاجيء من مستوى ميسي في سن 39 أحرز ميسي 8 أهداف حتى الآن في مونديال 2026 11 يوليو 2026 15:02آخر تحديث : 11 يوليو 2026 15:02ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتينأأكانساس سيتي:أخبار 24المنتخب الارجنتينيكاس العالم 2026ليونيل ميسيالتعليقاتأأخبار ذات صلةقبل مواجهة إنجلترا والنرويج.. كين يتجنب المقارنات مع هالاندمن بوابة إنجلترا والأرجنتين.. هل يكسر كأس العالم "عقدته التاريخية"؟ميرينو: أعيش أكثر أحلامي جنونًا مع منتخب إسبانيالامين يامال: لا يهمني التسجيل.. هدفي التتويج بكأس العالم