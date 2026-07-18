الرئيسية/الكرة العالميةسكالوني: كل شيء في إسبانيا يثير قلقيالأرجنتين تواجه إسبانيا في نهائي مونديال 202618 يوليو 2026 13:30آخر تحديث : 18 يوليو 2026 13:30ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتينأأنيويورك:أخبار 24المنتخب الاسبانيالمنتخب الارجنتينيكأس العالم 2026التعليقاتأأخبار ذات صلةتوخيل غير نادم على قراراته في مباراة نصف نهائي كأس العالممارتينيز يتطلع إلى أن يكون دفاع الأرجنتين صلبا أمام إسبانيامونديال 2026.. الأرجنتين وإسبانيا تستعدان لمعركة نيوجيرزيدي لا فوينتي: سنمنح ميسي اهتمامًا خاصًا في نهائي كأس العالم