الرئيسية/الكرة العالميةسكالوني يطالب لاعبي الأرجنتين بالمهارة ومواصلة القتال أمام إنجلتراإسبانيا تنتظر الفائز من مواجهة الأرجنتين وإنجلترا15 يوليو 2026 13:03آخر تحديث : 15 يوليو 2026 13:03ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتينأأأتلانتا :أخبار 24المنتخب الارجنتينيالمنتخب الانجليزيالتعليقاتأأخبار ذات صلةهايتي تنفصل عن المدرب مينيه بعد مشاركتها في كأس العالمتوخيل يتفهم "خرافة" ارتداء الأرجنتين للقميص الأزرق الداكنرايس جاهز للمشاركة أساسيا مع إنجلترا أمام الأرجنتينمونديال 2026.. مشجعون "محبطون" في باريس بعد هزيمة فرنسا