الرئيسية/الكرة العالميةسكالوني يواجه معلمه دي لا فوينتي في نهائي كأس العالممعلم وتلميذ في نهائي كأس العالم 202616 يوليو 2026 15:37آخر تحديث : 16 يوليو 2026 15:37لويس دي لا فوينتي في مواجهة ليونيل سكالونيأأنيويورك:أخبار 24منتخب الأرجنتينمنتخب إسبانياكاس العالم 2026ليونيل سكالونيلويس دي لا فوينتيالتعليقاتأأخبار ذات صلةسيناريو متكرر من خيبة الأمل مع إقصاء إنجلتراكريج جوردون يعلن اعتزال كرة القدم بعد مسيرة امتدت 25 عامًامبابي الأكثر تأثرًا بخروج فرنسا من مونديال 2026مهمة ميسي لم تنتهِ بعد قيادته الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2026