الرئيسية/الكرة العالميةسيطرة إسبانية على جوائز كأس العالم 2026 بعد التتويج باللقبمبابي يحصد لقب الهداف، بينما إسبانيا تسيطر على الجوائز الفردية20 يوليو 2026 01:47آخر تحديث : 20 يوليو 2026 01:47باو كوبارسي يتوج بجائزة أفضل لاعب شاب في كأس العالم 2026أأنيويورك:أخبار 24منتخب الأرجنتينمنتخب إسبانياكاس العالم 2026كيليان مبابيالتعليقاتأأخبار ذات صلةتوريس: هدف النهائي أسعد ملايين الإسبانمبابي يجرّد ميسي من "اللقب التاريخي"إسبانيا تعادل رقم فرنسا.. سجل أبطال المونديال عبر التاريخإسبانيا تتوج بلقب كأس العالم 2026 على حساب الأرجنتين