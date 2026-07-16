الرئيسية/الكرة العالميةسيناريو متكرر من خيبة الأمل مع إقصاء إنجلتراخسارة إنجلترا.. دروس قاسية وتحديات مستمرة تحت قيادة توخيل16 يوليو 2026 15:59آخر تحديث : 16 يوليو 2026 15:59حزن لاعبو إنجلترا بعد الخسارة أمام الأرجنتينأأأتلانتا:أخبار 24منتخب الأرجنتينمنتخب إنجلتراكاس العالم 2026التعليقاتأأخبار ذات صلةسكالوني يواجه معلمه دي لا فوينتي في نهائي كأس العالمكريج جوردون يعلن اعتزال كرة القدم بعد مسيرة امتدت 25 عامًامبابي الأكثر تأثرًا بخروج فرنسا من مونديال 2026مهمة ميسي لم تنتهِ بعد قيادته الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2026