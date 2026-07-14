الرئيسية/الكرة العالميةسيناريو نادر.. نصف نهائي مونديال 2026 يجمع أبطال العالم فقطأربع قوى كروية تتنافس على اللقب14 يوليو 2026 16:35آخر تحديث : 14 يوليو 2026 16:38منتخب الأرجنتين يواجه إنجلترا في نصف النهائيأأدالاس:أخبار 24منتخب الأرجنتينمنتخب إنجلترامنتخب إسبانياكاس العالم 2026منتخب فرنساالتعليقاتأأخبار ذات صلةتقارير: إنفانتينو يتمسك بإقامة مونديال 2030 بمشاركة 64 منتخبًامانشستر يونايتد يضم الحارس دارلو بعقد لمدة عامينبرايتون يضم المدافع الكرواتي فوسكوفيتش قادمًا من توتنهامتأجيل مباراتي ريال مدريد وبرشلونة في المرحلة الأولى بسبب كأس العالم